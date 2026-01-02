Ο Ουάρντα ανακοίνωσε την μεταγραφή του στον Ηρακλή μέσω... story!

Ένα story του Αμρ Ουάρντα στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram «πρόδωσε» την μεταγραφή του από την AEL Novibet στον Ηρακλή.

Παίκτης του Ηρακλή μπορεί να θεωρείται από σήμερα ο Αμρ Ουάρντα, με τον Αιγύπτιο επιθετικό να αυτο-ανακοινώνει την μεταγραφή του από την AEL Novibet στον «Γηραιό» μέσω ενός story του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα ο 32χρόνος διεθνής με μεγάλη εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα δημοσίευσε μία φωτογραφία, στην οποία απεικονίζοταν να φοράει μία εμφάνιση με το έμβλημα του Ηρακλή και να προπονείται στο γήπεδο του συλλόγου από την Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα έκανε tag την νέα του ομάδα, «διαλύοντας» έτσι κάθε αμφιβολία για το αν οι φήμες για την μεταγραφή του ισχύουν ή όχι. Μπορεί οι επίσημες ανακοινώσεις να μην έχουν γίνει ακόμη, όμως η φωτογραφία που ανάρτησε ο Ουάρντα «μιλάει» από μόνη της.