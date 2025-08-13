Η Ίγκα Σβιόντεκ πέρασε στην προημιτελική φάση του τουρνουά στο Σινσινάτι, επικρατώντας με άνεση της Σοράνα Κιρστέα. Αντίθετα, η Τζέσικα Πεγκούλα ηττήθηκε από την Μάγκντα Λινέτ και αποχαιρέτησε τον αμερικανικό θεσμό.

Την 48η νίκη στη φετινή σεζόν πέτυχε η Ίγκα Σβιόντεκ, στο πλαίσιο της φάσης των "16" στο τουρνουά του Σινσινάτι. Το ίδιο αποτέλεσμα δεν κατάφερε να πάρει η Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία γνώρισε ήττα - σοκ και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

Πρώτη χρονικά η Πολωνή τενίστρια δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Σοράνα Κιρστέα, επικρατώντας με 6-4, 6-3, στο πλαίσιο της φάσης των "16". Η Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης μπορεί να μην... θάμπωσε με την απόδοσή της, αλλά ήταν αποτελεσματική τις στιγμές που έπρεπε.

Στο πρώτο σετ ένα break στο εναρκτήριο game έδωσε τις βάσεις στην κάτοχο του φετινού Wimbledon για να πάρει προβάδισμα στο ματς. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στο δεύτερο σετ, με τις παίκτριες να εναλλάσσονται breaks, αλλά την 24χρονη να διατηρεί το προβάδισμα. Με το σκορ στο 5-3 η Κιρστέα σέρβιρε για να μείνει στο ματς, αλλά ένα ακόμη break της Σβιόντεκ διαμόρφωσε το 6-3 και της έδωσε τη νίκη.

Επόμενη αντίπαλος της Νο.3 του ταμπλό θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης Αλεξαντρόβα - Καλίνσκαγια για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου στα ημιτελικά.

Απρόσμενη ήττα - αποκλεισμός για την Πεγκούλα

Λίγο αργότερα από την Ίγκα Σβιόντεκ, η Τζέσικα Πεγκούλα μπήκε στο court για ν' αντιμετωπίσει την Μάγκντα Λινέτ. Η φιναλίστ του περυσινού τουρνουά στο Σινσινάτι ηττήθηκε με 7-6(5), 3-6, 6-3 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της αμερικανικής διοργάνωσης.

Ένα γεμάτο παιχνίδια, το οποίο κρίθηκε στα τρία σετ, και την Αμερικανίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Η ίδια κατάφερε να κάνει μόλις τέσσερα break από τις εννέα ευκαιρίες που είχε, σε αντίθεση με την αντίπαλό της η οποία είχε 13 ευκαιρίες από τις οποίες εκμεταλλεύτηκε τις εννέα.

Η επόμενη αντίπαλος της Μάγκντα Λινέτ θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα σε Κλάρα Τάουσον και Βερόνικα Κουντερμέτοβα.