Η Μαρία Σάκκαρη ανήμερα των 30ών γενεθλίων της δεν τα κατάφερε απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου, ήττα με 6-4, 7-5 κι αποκλεισμός στα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να συνδυάσει τα 30ά γενέθλιά της με την πρώτη νίκη στην καριέρα της απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου, η 23χρονη Βρετανίδα με μια μεγάλη ανατροπή στο 2ο σετ, επικράτησε με 6-4, 7-5 και συνεχίζει στα ημιτελικά στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον.

Η Ελληνίδα παίκτρια μετρά πλέον τέσσερις ήττες από τη Ραντουκάνου σε ισάριθμα παιχνίδια, χάνοντας την ευκαιρία να πάει τον αγώνα στο 3ο σετ, καθώς προηγήθηκε με 5-2 στο 2ο σετ, όμως έχασε πέντε στη σειρά games, χάνοντας μαζί και τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδο στον πρώτο ημιτελικό της για το 2025.

Breakthrough 🔥@EmmaRaducanu knocks out former runner-up Sakkari, 6-4, 7-5 to reach the Washington final four for the first time. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/1Lw1VlDc67