Μέσα σε ένα λεπτό ο Νταμπάνοβιτς δεν έδωσε πέναλτι που ζήτησε η Λιλ και ο Κωνσταντέλιας έκανε το 3-0

Απίθανη εξέλιξη στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιλ στη Γαλλία, καθώς μέσα σε ένα λεπτό είχαμε δύο σημαντικές φάσεις. Αρχικά στο 39' οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι με τον Κεντζιόρα να τραβάει τη φανέλα του Μπάλντο. Ο Νταμπάνοβιτς δεν έδωσε κάτι και ο VAR τον κάλεσε να δει την φάση με τον έμπειρο διαιτητή στο 41' να μην αλλάζει την αρχική του απόφαση.

Στην αμέσως επόμενη φάση ο τεράστιος Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε το 3-0 για τον «δικέφαλο του βορρά». Συγκεκριμένα ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ πήρε τη μπάλα από τακουνάκι του Τσάλοφ, έκλεισε προς το πέναλτι και με δεξί «κοφτό» σουτ έστειλε τη μπάλα στην δεξιά γωνία για το 0-3.