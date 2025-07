H Έμμα απέκλεισε τη Ναόμι Οσάκα με 2-0 σετ και θα βρεθεί απέναντι στη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στην Ουάσινγκτον.

Η Έμμα Ραντουκάνου είναι το επόμενο εμπόδιο για τη Μαρία Σάκκαρη στο 500άρι τουρνουά στην Ουάσινγκτον.

Η 23χρονη από τη Μεγάλη Βρετανία νίκησε τη Ναόμι Οσάκα με 6-4, 6-2 κι έκλεισε ραντεβού με τη Σάκκαρη στην προημιτελική φάση του τουρνουά.

Η Σάκκαρη, η οποία την Παρασκευή (25/7) γιορτάζει τα 30ά γενέθλιά της, προέρχεται από την πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Έμμα Ναβάρο, όμως για να περάσει στα ημιτελικά θα πρέπει να νικήσει για πρώτη φορά τη Ραντουκάνου.

Emma Raducanu turning defense to offense against Naomi Osaka in Washington.



Athleticism, patience, & accuracy. 🎯



