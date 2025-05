H Kόλινς με 32 winners «εκθρόνισε» τη Σβιόντεκ από τη Ρώμη

Η Ντάνιελ Κόλινς με επιβλητικό τρόπο νίκησε την Ίγκα Σβιόντεκ 2-0 σετ κι έτσι θα υπάρχει νέα πρωταθλήτρια στο Masters της Ρώμης.

Η Ίγκα Σβιόντεκ είχε ηττηθεί για τελευταία φορά στο Masters της Ρώμης πριν από πέντε χρόνια, τότε ήταν 18 ετών, ακολούθησαν τρεις τίτλοι τα επόμενα τέσσερα χρόνια, για να έρθει η Ντάνιελ Κόλινς και αποδίδοντας ένα εκπληκτικό παιχνίδι, να επικρατήσει με 6-1, 7-5 σε αγώνα του 3ου γύρου, αφήνοντας εκτός συνέχειας την κάτοχο του τίτλου.

Η 35χρονο Αμερικανίδα έχοντας 32 winners και μόλις 12 αβίαστα λάθη, δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στη Σβιόντεκ, με την παίκρια από την Πολωνία μετά την αδυναμία της να υπερασπιστεί τον τίτλο στη Μαδρίτη, δεν τα κατάφερε και στη Ρώμη.

