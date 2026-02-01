Οι Νίκος Σταμούλης και Μελίσα Αναστασάκη νικητές στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου

Κάτω από δύσκολες συνθήκες και σε βαριά πίστα από τη βροχή διεξήχθη το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στην Πηγή Τρικάλων.

Σε μια διαδρομή με μεγάλες δυσκολίες, που επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από την έντονη βροχόπτωση, διεξήχθη την Κυριακή (1/2) το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου ανωμάλου δρόμου στην Πηγή Τρικάλων.

Οι σημαίες στο προπονητικό κέντρο Σκαμνιές ήταν μεσίστιες, λόγω του τραγικού χαμού πέντε γυναικών από τη έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», αλλά και του άδικου χαμού επτά φίλων του ΠΑΟΚ στην άσφαλτο και πριν την έναρξη των αγώνων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Παρά την κακοκαιρία εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες από τις κατηγορίες Κ16 έως Ανδρών – Γυναικών συμμετείχαν στη διοργάνωση και δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό ξεπέρασαν οποιοδήποτε σκόπελο. Ο Νίκος Σταμούλης και η Μελίσα Αναστασάκη επικράτησαν στις μεγάλες κατηγορίες και επιβεβαίωσαν την καλή τους αγωνιστική κατάσταση.

Ο Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) επικράτησε στα 10 χλμ. των Ανδρών με 33.37 και σκέφεται ήδη τη συμμετοχή του στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Ο έμπειρος αθλητής από νωρίς πήρε το προβάδισμα της κούρσας, το οποίο δεν έχασε σε κανένα σημείο της διαδρομής.

Ο Γιώργος Σταμούλης (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) ήταν δεύτερος με 33.51 σε μία ακόμη καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του. Ο αθλητής προετοιμάζεται για τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας, τον πρώτο μεγάλο του στόχο το 2026. Η τριάδα στο αγώνισμα έκλεισε με τον Αμαντέτους Κλέμεντς (ΓΣ Καλλιθέας) με 34.19, έναν αθλητή που ασχολείται με τον μαραθώνιο.

«Οι συνθήκες ήταν δύσκολες σήμερα, όμως, μου άρεσαν και κατέφερα να ανταπεξέλθω σε αυτές. Πέτυχα τη νίκη, που ήταν και ο στόχος μου και πλέον στρέφω την προσοχή μου στον ημιμαραθώνιο. Εκεί ο στόχος μου είναι να πετύχω ένα νέο ρεκόρ. Το καλοκαίρι θα επικεντρωθώ στα 10.000 μέτρα», είπε ο Νίκος Σταμούλης.

Δυναμικό ξεκίνημα για Αναστασάκη

Όπως και το 2025 έτσι και το 2026 η Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) άνοιξε τη σεζόν με νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανωμάλου διανύοντας την απόσταση των 8χλμ. σε 30:56. Με τις συνθήκες δύσκολες και το συναγωνισμό από τις συναθλήτριες της αρκετά έντονος για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, η Αναστασάκη κατάφερε μετά τα μισά της κούρσας να πάρει τον απόλυτο έλεγχο. Στο φίνις κρίθηκε η δεύτερη θέση με την Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου), όπως και πέρυσι, να τερματίζει δεύτερη με 31:02 και την Ανδριάννα Μποντιώτη (ΠΑΟ) να ακολουθεί σε 31:03.

«Ήταν δύσκολα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, όμως, κατάφερα να κάνω αυτό που είχα προγραμματίσει», είπε η αθλήτρια της Πίτσας Παρχαρίδου, που εκτός απροόπτου θα αγωνιστεί απευθείας στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας και θα παρακάμψει τους αγώνες της χειμερινής περιόδου.

Η Δήμητρα Ντάσκα (ΓΣ Τρικάλων) κατάφερε στα τελευταία 300 μ. να προσπεράσει την προπορευόμενη, μέχρι εκείνη τη στιγμή αθλήτρια, Αναστασία Μωραϊτη (ΑΠΣ Λαυρίου) και να φτάσει στη νίκη στα 6χλμ. Γυναικών Κ23 με 24.03. Η Αναστασία Μωραΐτη (ΑΠΣ Λαυρίου) ακολούθησε με 24:12 και στην τρίτη θέση βρέθηκε η Κωνσταντίνα Πατεράκη (ΓΣ Αμαρουσίου) με 24:28.

Ο Κώστας Βεδούρας (ΑΕ Ολυμπιάς Πατρών) έκανε καλή κούρσα και πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού στους Άνδρες Κ23 με 27:24. Τα αδέλφια Παναγιώτης και Θανάσης Ζυγούρης από το ΣΑΚΑ κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με 27:32 και 27:39, αντίστοιχα.

Η Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης), λίγο πριν κάνει το ντεμπούτο της στους αγώνες της χειμερινής περιόδου, επικράτησε στα 4 χλμ. Γυναικών Κ20 με χρόνο 14:49, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η φιναλίστ στα 1.500 μ. στο περσινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε πήρε από την αρχή το προβάδισμα και δεν δυσκολεύτηκε να τερματίσει πρώτη. Η 19χρονη θα αγωνιστεί την επόμενη Κυριακή στα 3.000 μ. στην ημερίδα της Παιανίας.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η περσινή νικήτρια στην κατηγορία Κ18, Ιωάννα Σταματοπούλου (Πανιώνιος ΓΣ), με 15:17, την τριάδα συμπλήρωσε η Άννα–Δάφνη Αλμυρούδη–Στρούμπου (ΓΣ Κηφισιάς) με 15.19.

Δείτε εδώ τα αναλυτικά αποτελέσματα