Η Μαρία Σάκκαρη προσπάθησε απέναντι στην Ελίνα Σβιτολίνα, όμως δεν απέφυγε την ήττα με 6-3, 6-4 από την Ουκρανίδα και τον αποκλεισμό στο 4ο γύρο του Masters της Μαδρίτης.

H Μαρία Σάκκαρη πάλεψε απέναντι στη σπουδαία Ελίνα Σβιτoλίνα, όμως από τη μία η σπουδαία ποιότητα της παίκτριας από την Ουκρανία κι από την άλλη τα λάθη σε κρίσιμα σημεία, έφεραν την ήττα με 6-3, 6-4 και τον αποκλεισμό στη φάση των «16» στο Masters της Μαδρίτης.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η 30χρονη Ελληνίδα αφήνει τη Μαδρίτη με πολλά κέρδη και θετικό πρόσημο, στο πρώτο τουρνουά μετά τη νέα συνεργασίας της με τον Τομ Χιλ. Πλέον στρέφει την προσοχή της στο 1000άρι της Ρώμης, όπου θα χρειαστεί να δώσει αγώνες στα προκριματικά για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τη Σάκκαρη, στο εναρκτήριο game αρχικά απάντησε στο 15-40, όμως δεν απέφυγε το break. Αμέσως μετά έχασε τη δική της ευκαιρία για να το πάρει πίσω, με τη Σβιτολίνα να κάνει το 2-0. Η Σάκκαρη μείωσε σε 2-1, αλλά με δύο λάθος επιστροφές της η Σβιτολίνα έκανε το 3-1.

Παίζοντας κυριαρχικό παιχνίδι στο 5ο game η Σάκκαρη μείωσε σε 3-2 και σε αυτό προσπάθησε να «χτίσει», όμως δεν εκμεταλλεύτηκε τα τρία αβίαστα λάθη της Σβιτολίνα, με την Ουκρανή να κρατά το σερβίς της (4-2).

Η Σάκκαρη ξανά με ευκολία έκλεισε το 7ο game (4-3) και με υπέροχο drop shot έφθασε σε break point στο 8ο game, όμως η Ουκρανή με δύο υπέροχους πόντους βγήκε από τη δύσκολη θέση για το 5-3.

Η Σάκκαρη ξεκινώντας με διπλό και μετά αβίαστο λάθος το 9ο game, είδε τη Σβιτολίνα να φθάνει σε set point και μετά το άστοχο backhand από την αντίπαλό της, να το κατακτά με 6-3.

