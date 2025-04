Φοβερή Οσταπένκο κατέκτησε το τουρνουά της Στουτγκάρδης (vid)

Οι μεγάλες εμφανίσεις της Γέλενα Οσταπένκο στο τουρνουά της Στουτγάρδης (WTA 500) συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν στον τελικό με την εξαιρετική Λετονή να επικρατεί με 2-0 της Αρίνα Σαμπαλένκα κατακτώντας το τρόπαιο.

Φοβερή και τρομερή η Γέλενα Οσταπένκο στο τουρνουά της Στουτγάρδης (WTA 500). Η Λετονή που είναι νούμερο 24 στην Παγκόσμια κατάταξη, μετά τη νίκη επί της Ίγκα Σβιόντεκ, νίκησε στον τελικό και τη νούμερο 1, Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 (6-4, 6-1) και έκανε δικό της το τουρνουά της γερμανικής πόλης.

Από την πλευρά της Σαμπαλένκα έχασε τον τέταρτο τελικό που έχει βρεθεί στην Στουτγκάρδη, ένα τουρνουά που δεν έχει καταφέρει να κάνει δικό της.

Eyes on the prize, and now it’s hers 😆@JelenaOstapenk8 defeats the World No.1 to win her first Stuttgart singles title, 6-4, 6-1!#PorscheTennis pic.twitter.com/9FeBYIvbuE