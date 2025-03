Ένα ματς με αρκετό post game έδωσαν η Μίρα Αντρέεβα και η Αμάντα Ανισίμοβα στο πλαίσιο της φάσης των "32" στο τουρνουά του Mαϊάμι.

Το σερί της Μίρα Αντρέεβα σταμάτησε η Αμάντα Ανισίμοβα, κερδίζοντάς με 7-6(5), 2-6, 6-3 στη φάση των "32" του τουρνουά στο Μαϊάμι, με την νεαρή Ρωσίδα τενίστρια να τα... βάζει με την αντίπαλό της για την ήττα που γνώρισε.

Πιο συγκεκριμένα, η 17χρονη κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-1, βλέποντας την Αμερικανίδα να διακόπτει το ματς για ιατρικό time out. Η Ανισίμοβα ταλαιπωρούνταν από μία φουσκάλα στο μεσαίο δάχτυλό της, γεγονός που δεν της επέτρεπε να κρατήσει καλά τη ρακέτα.

Anisimova said she can't hold her racquet and needs the physio but Mirra was not buying it 😬 pic.twitter.com/95geFCISm0

Το γεγονός αυτό, το οποίο... έσπασε το ρυθμό του παιχνιδιού, προκάλεσε νεύρα στην Αντρέεβα η οποία αμφέβαλε εντόνως για τον τραυματισμό της αντιπάλου της.

Μετά το τέλος του ματς όπου η Ανισίμοβα πήρε τη νίκη, η Αμερικανίδα τενίστρια ανέβασε βίντεο στο Instagram στο οποίο έδειχνε το μεσαίο δάχτυλο θέλοντας έτσι να διαγράψει όποια αμφιβολία πίσω από τον λόγο για τον οποίο ζήτησε να πάρει ιατρικό time out.

After Mirra Andreeva accused her of gamesmanship for taking a mid-game medical timeout for an open blister during their match in Miami tonight, Amanda Anisimova lets that finger do the talking… pic.twitter.com/IjgtranEtI