Η Μαρία Σάκκαρη μετά την πρόκριση στον 2ο γύρο στο τουρνουά της Aδελαΐδας αναφέρθηκε στα οφέλη που αποκομίζει δίνοντας συνεχόμενους αγώνες, μετά την απουσία της εξ αιτίας στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Η Μαρία Σάκκαρη έχοντας μείνει εκτός δράσης από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος του 2024, θέλει παιχνίδια για να βρει αγωνιστικό ρυθμό εν όψει του Australian Open.

Aυτό φάνηκε στον αγώνα της με τη Λίντα Νόσκοβα, η Ελληνίδα παίκτρια δείχνοντας σημαντική βελτίωση στην απόδοσή της πήρε τη νίκη με 6-3, 6-3 και την πρόκριση στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά στην Αδελαΐδα.

Στην αναγκαιότητα να δώσει παιχνίδια αναφέρθηκε η Μαρία Σάκκαρη στις δηλώσεις της μετά τον αγώνα με τη Νόσκοβα. «Πήραμε την απόφαση να παίξω προκριματικά εδώ, γιατί νιώσαμε πως ήταν η σωστή απόφαση μιας και δεν είχα παίξει πολλούς αγώνες μετά και τον τραυματισμό μου. Σε κάθε αγώνα που παίζω νιώθω και καλύτερα, οπότε αισθάνομαι μια τυχερή lucky loser που παίζω εδώ και βελτιώνω το παιχνίδι μου μέρα με τη μέρα», είπε αρχικά η Σάκκαρη.

