Ο κερδισμένος πόντος από τη Ζενγκ Κινγουέν απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό του τουρνουά στο Γουχάν, επιλέχθηκε ως ο κορυφαίος για το 2024.

Έπειτα από μια πολύπλοκη διαδικασία η WTA ανακοίνωσε τον κορυφαίο πόντο της χρονιάς, επετεύχθη στον τελικό του Masters στο Γουχάν της Κίνας, ανάμεσα στη Ζενγκ Κινγουέν και την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Ο πόντος παίχθηκε στο 3ο σετ του τελικού, με την 22χρονη Ζενγκ Κινγουέν, να τον κατακτά. H WTA μέσα από ένα σύστημα bracket έδωσε τη δυνατότητα στο κοινό να επιλέξει τον κορυφαίο πόντο για το 2024. Με βάση το σύστημα ανά γύρους φθάσαμε στον τελικό, με περισσότερες από 60.000 ψήφους. Ο πόντος ανάμεσα στην Κινγουέν και τη Σαμπαλένκα συγκέντρωσε 43.535 ψήφους (68%).

