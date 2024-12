H Πάουλα Μπαντόσα κέρδισε το βραβείο της παίκτριας με την πιο εντυπωσιακή επιστροφή μέσα στη χρονιά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς σχολίασε τη διάκρισή της.

Η Πάουλα Μπαντόσα με ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ από τον Μάιο κι έπειτα, κατάφερε να αναρριχηθεί στην παγκόσμια κατάταξη, να τελειώσει τη σεζόν στο Νο.12 και να παίρνει το βραβείο της παίκτριας με την καλύτερη επιστροφή μέσα στη σεζόν από την WTA.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σχολίασε την ατομική διάκριση της αγαπημένης του, γράφοντας για την αγαπημένη του στα social media.

«Αγαπητή μου Πάουλα, έχεις δουλέψει τόσο σκληρά και έχεις δείξει το σθένος σου για να αποκαταστήσειες τον εαυτό σου σε μια τοπ παίκτρια αυτή τη χρονιά. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος για σένα που κέρδισες το βραβείο WTA Comeback Player of the Year».

My dear Paula, you’ve worked so hard and shown such resilience to reestablish yourself as a top player this year, and I couldn’t be prouder of you for winning the WTA Comeback Player of the Year award.



As someone once famously said, ’Spanish never die’ 🇪🇸 https://t.co/4VNFw01jQ1