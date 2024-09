Η Πάουλα Μπαντόσα ξεπέρασε σε 82 λεπτά το εμπόδιο της Γιαφάν Γουάνγκ με 2-0 σετ και πέρασε στα προημιτελικά του US Open.

H Πάουλα Μπαντόσα συνεχίζει την ονειρεμένη της πορεία στη Νέα Υόρκη, η 26χρονη Ισπανίδα νίκησε και την Κινέζα, Γιαφάν Γουάνγκ με 6-2, 6-1 κι εξασφάλισε το πρώτο χρονικά εισιτήριο για τα προημιτελικά στο US Open.

Μόλις 82 λεπτά χρειάστηκε η Μπαντόσα για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γουάνγκ και για δεύτερη φορά στην καριέρα της θα παίξει σε προημιτελικά Grand Slam, μετά το Roland Garros το 2021.

Paula Badosa is into her second career Grand Slam quarterfinal after Roland-Garros 2021! pic.twitter.com/nXimIcfFsA