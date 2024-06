Στο βρετανικό τουρνουά του Ίστμπουρν έλαβε χώρα το... καλύτερο διπλό λάθος της χρονιάς δια χειρός Γελένα Οσταπένκο.

Το... καλύτερο διπλό λάθος της χρονιάς πραγματοποίησε η Γελένα Οσταπένκο στην αναμέτρηση της με την Κέιτι Μπόουτλερ για τη φάση των 16 του τουρνουά στο Ίστμπουρν.

Πιο συγκεκριμένα, η Λετονή με το σκορ στο 40-40 στο πρώτο σετ σέρβιρε για να παραμείνει στο σετ καθώς ήταν πίσω με 5-3 στα games. Στη δεύτερη προσπάθεια για σερβίς, η Νο.13 του κόσμου έστειλε τη μπάλα στο άλλο «κουτάκι» από αυτό που έπρεπε με συνέπεια η Αμερικανίδα να βρεθεί με set point.

Ostapenko hitting perhaps the worst double fault of all time



It didn’t even make it into the *wrong* service box pic.twitter.com/sNUUskk4rD