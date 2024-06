Η «κατάρα» του 1ου γύρου συνεχίστηκε για τη Σάκκαρη και στο 500άρι τουρνουά στο Μπαντ Χόμπουργκ, ήττα από τη Γερμανίδα, Γιούλε Νιμέγιερ με 2-1 σετ και νέος αποκλεισμός.

Μετά το Roland Garros και το Βερολίνο, η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρέτησε από τον 1ο γύρο και το 500άρι τουρνουά στο Μπαντ Χόμπουργκ, με τη Γερμανίδα, Γιούλε Νιμέγιερ να επικρατεί με 2-6, 6-2, 7-6(4) και να δίνει ραντεβού με την Πάουλα Μπαντόσα στη φάση των «16».

Η Σάκκαρη από το 2021 μέχρι σήμερα, σε τέσσερις περιπτώσεις είχε διαδοχικούς αποκλεισμούς από τον 1ο γύρο σε δύο τουρνουά, τώρα για πρώτη φορά αποχαιρετά τρία στη σειρά τουρνουά από τον 1ο γύρο.

Το απογοητευτικό για την Ελληνίδα παίκτρια είναι ο τρόπος που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, έχοντας σώσει match point στο 12ο game του 3ου σετ, στο tie break και με το σκορ στο 5-4 υπέρ της Νιμέγιερ, υπέπεσε σε δύο διαδοχικά διπλά λάθη.

Η Νιμέγιερ την τελευταία στιγμή αντικατέστησε την Ιταλίδα, Ελιζαμπέτα Κοτσαρέτο και τέθηκε αντίπαλος της Σάκκαρη για πρώτη φορά στο tour. H Σάκκαρη πήρε με άνεση το 1ο σετ, όμως μετά όλα άλλαξαν, έχασε τη συγκέντρωσή της, άρχισε τα λάθη και έδωσε τον ευκαιρία στην 24χρονη Γερμανίδα (Νο.96) να μπει στη διεκδίκηση του αγώνα και στο τέλος να τα καταφέρει.

