Στον τελικό του τουρνουά Masters της Ρώμης προκρίθηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία επικράτησε της Ντανιέλ Κόλινς με 7-5, 6-2 στον ημιτελικό του ιταλικού τουρνουά, «κλείνοντας» το rematch με την Ίγκα Σβιόντεκ.

Μετά την νίκη της Σφιόντεκ επί της Γκοφ στον 1ο ημιτελικό, η Αρίνα Σαμπαλένκα συνέχισε το απόλυτο σερί της κόντρα στην φορμαρισμένη Ντάνιελ Κόλινς και με 7-5, 6-2 επί της Αμερικανίδας, σφράγισε την τιτανομαχία στον τελικό του Internazionali BNL d’Italia.

