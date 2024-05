Η Ίγκα Σβιόντεκ θα βρεθεί σε ακόμη έναν τελικό μετά την επικράτηση επί της Κόκο Γκοφ με 6-4, 6-3 στον πρώτο ημιτελικό της WTA για το τουρνουά της Ρώμης.

Σε δεύτερο σερί τελικό θα λάβει μέρος η Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία πέτυχε την 11η σερί της νίκη στον ημιτελικό κόντρα στην Κόκο Γκοφ με 6-4, 6-3. Η Πολωνή τενίστρια θα βρεθεί για τρίτη φορά σε τελικό στο τουρνουά της Ρώμης και αυτός θα είναι ο 12ος τελικός της σε Masters.

Iga the GLADIATOR ⚔️@iga_swiatek battles past Gauff to make it to her third career final in Rome!



Awaits Sabalenka or Collins on Saturday at #IBI24 pic.twitter.com/vBwH5DNA34