Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε τη νίκη επί της Ανιελίνα Καλίνινα με 7-6(4), 6-0, και πανηγύρισε την πρόκριση στην φάση των "16" του τουρνουά Masters της Ρώμης.

Αν και δυσκολεύτηκε να βρει τα πατήματά της, η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη επί της Ανιελίνα Καλίνινα με 7-6(4), 6-0 και προκρίθηκε στη φάση των "16" του τουρνουά Masters της Ρώμης. Εκεί, η Ελληνίδα τενίστρια στην επόμενη φάση θ' αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Αζαρένκα - Αμπντελαζίζ.

Η Ελληνίδα τενίστρια έκλεισε το ματς με 64% στο σερβίς και 36/42 (86%) κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο της. Έσωσε πέντε στα έξι break points, πετυχαίνοντας παράλληλα τρεις άσους.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Μαρία Σάκκαρη να χρειάζεται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, καθώς είδε την Καλίνινα να έχει διπλό brea point με το... καλημέρα. Η Ελληνίδα διατήρησε το σερβίς της με τέσσερις σερί πόντους, με την αντίπαλό της να έχει άμεση απάντηση (1-1). Στο δεύτερο service game της η Σάκκαρη, αν και δεν χρειάστηκε να σβήσει κάποιο break point, πήρε το game και συνάμα το προβάδισμα (2-1).

Οι δύο αθλήτριες κράτησαν τα σερβίς τους, ωστόσο η 28χρονη Ελληνίδα συνέχισε να δυσκολεύεται με τις μπάλες στα χέρια, με συνέπεια στο 7ο game να δέχεται break από την Καλίνινα. Βέβαια, η απάντηση από την Σάκκαρη ήταν άμεση και στο αμέσως επόμενο game πήρε πίσω το break, για να πάρει ξανά προβάδισμα στο σετ (5-4) μετά από ένα πολύ δύσκολο service game όπου έσβησε τρία break points.

Η Καλίνινα αναγκάστηκε να σερβίρει και δεύτερη φορά για να μείνει στο σετ, όπου χρειάστηκε να σβήσει τρία break points της Σάκκαρη για να στείλει το σετ στο tie break. Εκεί, η Ουκρανή ξεκίνησε δυναμικά, κάνοντας πολύ νωρίς mini break (1-3), όμως η Μαρία Σάκκαρη βρήκε άμεσα την απάντηση. Με το σκορ στο 3-4 υπέρ της Νο.31 του κόσμου, η Ελληνίδα τενίστρια έκανε 4-0 σερί και πήρε το προβάδισμα στον αγώνα με 7-6 (4).

Hanging TOUGH 👊@mariasakkari takes the first set 7-6(4) over Kalinina and is one set away from a spot in the final 16! #IBI24 pic.twitter.com/i7rjT5iwZz