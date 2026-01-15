Με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στους «4», ο ΠΑΟΚ φτάνει για 37η φορά στα ημιτελικά του Κυπέλλου, έχοντας την τελευταία δεκαετία υψηλό ποσοστό προκρίσεων σε τελικούς.

Με την πρόκριση απέναντι στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έφτασε για 37η φορά στην ιστορία του στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στις προηγούμενες 36 παρουσίες του στους «4», οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό 23 φορές. Δηλαδή, σε ποσοστό σχεδόν 64%, ο «Δικέφαλος» μετατρέπει τη συμμετοχή του στα ημιτελικά σε εισιτήριο τελικού. Από αυτές τις 23 παρουσίες, κατέκτησε το τρόπαιο 8 φορές, αριθμός που τον τοποθετεί σταθερά ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες ομάδες της διοργάνωσης.

Η δεκαετία της συνέπειας

Αν περιορίσει κανείς το δείγμα στην τελευταία δεκαετία, μετά δηλαδή την ανάληψη της ομάδας από τον Ιβάν Σαββίδη, τα νούμερα γίνονται ακόμη πιο ενδεικτικά της αγωνιστικής σταθερότητας του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Από τα προημιτελικά, προκρίθηκε στα ημιτελικά 9 φορές στις 10. Στους 8 τελευταίους ημιτελικούς που συμμετείχε, έφτασε στον τελικό 6 φορές, ενώ στους τελικούς αυτής της περιόδου έχει απολογισμό 4 κατακτήσεις σε 6 παρουσίες.

Πρόκειται για μία απόδοση που δείχνει μια ομάδα που διαχρονικά αντιμετωπίζει το Κύπελλο ως στόχο και όχι ως «δευτερεύουσα» διοργάνωση.

🙌 Αποθέωση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά το «διπλό» στο «Καραϊσκάκης»#paokfc pic.twitter.com/zARFSLpoYs January 14, 2026

Αυτή η στατιστική αποκτά επιπλέον σημασία αν συνυπολογιστεί το επίπεδο των αντιπάλων που συνήθως βρίσκονται απέναντί του σε αυτή τη φάση: παραδοσιακά μεγάλες ομάδες, συχνά σε διπλούς αγώνες, με υψηλή ένταση και μικρά περιθώρια λάθους.

Σεζόν Αγώνας Σκορ Πρόκριση 1931-32 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2–1 Αποκλεισμός 1938-39 ΠΑΟΚ – Εθνικός 4–0 Πρόκριση 1948-49 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0–1 Αποκλεισμός 1950-51 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1–0 Πρόκριση 1954-55 ΠΑΟΚ – Δόξα Δράμας 1–0 Πρόκριση 1969-70 ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 1–0 Πρόκριση 1970-71 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3–2 Πρόκριση 1971-72 ΠΑΟΚ – Λαμία 2–0 Πρόκριση 1972-73 ΠΑΟΚ – Εθνικός 3–2* Πρόκριση 1973-74 Πιερικός – ΠΑΟΚ 0–1 Πρόκριση 1974-75 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4–0 Αποκλεισμός 1976-77 ΠΑΟΚ – Φωστήρας 4–0 Πρόκριση 1977-78 Άρης – ΠΑΟΚ 0–1* Πρόκριση 1979-80 ΠΑΟΚ – Ηρακλής 0–1, 1–1 Αποκλεισμός 1980-81 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1–0, 2–0 Πρόκριση 1981-82 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1–0, 0–2 Αποκλεισμός 1982-83 ΠΑΟΚ – Ρόδος 2–0, 1–0 Πρόκριση 1984-85 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2–0, 0–4 Πρόκριση 1990-91 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2–0, 0–1 Αποκλεισμός 1991-92 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2–0, 0–3* Πρόκριση 1995-96 Απόλλων Αθηνών – ΠΑΟΚ 1–1, 3–1 Αποκλεισμός 1997-98 Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 1–0, 1–1 Αποκλεισμός 2000-01 ΠΑΟΚ – Απόλλων Αθηνών 5–2, 0–1 Πρόκριση 2002-03 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0–1, 1–1 Πρόκριση 2010-11 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0–0, 1–0 Αποκλεισμός 2012-13 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2–1, 0–2 Αποκλεισμός 2013-14 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2–1, 0–1 Πρόκριση 2015-16 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 0–3**, 0–3** Αποκλεισμός 2016-17 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2–0, 0–4 Πρόκριση 2017-18 Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 1–3, 1–3 Πρόκριση 2018-19 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2–0, 0–0 Πρόκριση 2019-20 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3–2, 0–2 Αποκλεισμός 2020-21 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0–1, 2–1 Πρόκριση 2021-22 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 0–0, 1–1* Πρόκριση 2022-23 Λαμία – ΠΑΟΚ 1–5, 1–1 Πρόκριση 2023-24 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0–1, 2–1** Αποκλεισμός 2025-26 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – -

* Στην παράταση

** Αποκλεισμός στα πέναλτι 6-5

** Ο αγώνας διακόπηκε στο 90ο λεπτό και ενώ το σκορ ήταν 1–2. Αργότερα κατοχυρώθηκε με σκορ 0–3 υπέρ του Ολυμπιακού.

** Λόγω μη προσέλευσης του ΠΑΟΚ στον αγώνα, το παιχνίδι κατοχυρώθηκε με σκορ 0–3 άνευ αγώνος υπέρ του Ολυμπιακού.

Ημιτελικά με Παναθηναϊκό: Σχεδόν ισορροπία

Στα ημιτελικά της φετινής διοργάνωσης, αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι ο Παναθηναϊκός. Η μεταξύ τους προϊστορία στο Κύπελλο περιλαμβάνει 28 αγώνες, με τον ΠΑΟΚ να έχει 13 νίκες, τον Παναθηναϊκό 12, ενώ 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το ειδικό κεφάλαιο των ημιτελικών ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εκεί, το κοντέρ γράφει :

3 προκρίσεις ΠΑΟΚ

4 προκρίσεις Παναθηναϊκού

Από το 1948-49 μέχρι και τη σεζόν 2023-24, οι δύο ομάδες έχουν μοιραστεί τις προκρίσεις, με αρκετές σειρές να κρίνονται στις λεπτομέρειες, σε παρατάσεις ακόμη και στα πέναλτι, όπως συνέβη πρόπερσι με τον δραματικό ημιτελικό της Λεωφόρου.

Σεζόν Αγώνας Σκορ Πρόκριση 1948-49 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0–1 ΠΑΟ 1950-51 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1–0 ΠΑΟΚ 1981-82 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1–0, 0–2 ΠΑΟ 1984-85 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2–0, 0–4 ΠΑΟΚ 1990-91 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2–0, 0–1 ΠΑΟ 2016-17 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2–0, 0–4 ΠΑΟΚ 2023-24 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0–1, 2–1* ΠΑΟ 2025-26 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – -

** Στα πέναλτι 6-5