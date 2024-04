Το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας θα φιλοξενήσει για την επόμενη τριετία τα WTA Finals αρχής γενομένης από τον Νοέμβρη του 2024.

Ανακοινώθηκε η τοποθεσία, η οποία θα φιλοξενήσει τα WTA Finals για την επόμενη τριετία και αυτή θα είναι το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Riyadh, Saudi Arabia, will host the next three editions of the WTA Finals from 2024-2026.



The 2024 season-ending Finals will take place November 2-9, featuring the top 8 singles players and doubles teams in the Race to the #WTAFinals