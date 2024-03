H Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Miami Open, γνωρίζοντας την ήττα από την Έλενα Ριμπάκινα με 7-5, 6(4)-7, 6-4, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του αμερικανικού τουρνουά.

Εκτός Miami Open έμεινε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ηττήθηκε μετά από ένα ματς 2 ωρών και 48 λεπτών από την Έλενα Ριμπάκινα με 7-5, 6(4)-7, 6-4, χάνοντας παράλληλα την ευκαιρία να προκριθεί στα ημιτελικά του τουρνουά και ν' ανέβει στο Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το πρώτο σερβίς έκανε τη διαφορά

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τις δύο αθλήτριες να κρατούν με σχετική άνεση το σερβίς τους. Στα πρώτα τρία games του πρώτου σετ ένας πόντος χάθηκε από τις σέρβερ, με την Ριμπάκινα να μετρά δύο love games. Οι αθλήτριες συνέχιζαν να διατηρούν ανέπαφα τα service game τους και το break φάνταζε δύσκολο. Στο πρώτο game, όπου η Σάκκαρη αντιμετώπισε πρόβλημα με το πρώτο της σερβίς, η Ριμπάκινα πραγματοποίησε το πρώτο... σπάσιμο του αγώνα (2-4).

Στο break της Ριμπάκινα, όμως, η Ελληνίδα βρήκε άμεση απάντηση και στη συνέχεια έφερε στα ίσα το σετ (4-4). Το σκορ πήγε στο 5-5, μιας και οι δύο αθλήτριες δεν δυσκολεύτηκαν να κρατήσουν τα σερβίς τους. Σε εκείνο το σημείο, η Ριμπάκινα ανέβασε ρυθμό και με ένα love game πήρε έστειλε πάλι την Σάκκαρη να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ. Τα προβλήματα στο πρώτο σερβίς εμφανίστηκαν ξανά για την Ελληνίδα η οποία δέχθηκε το break για το 7-5, σκορ που έδωσε το προβάδισμα στην Ριμπάκινα.

Down the line from Elena Rybakina to take the opening set, 7-5!#MiamiOpen pic.twitter.com/YPptDm0xwr — wta (@WTA) March 27, 2024

«Έσβησε» δύο match points και έδειξε... σφυγμό η Σάκκαρη

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο έναρξης του πρώτου. Το ένα break διαδέχτηκε το άλλο (3 σερί), με την Σάκκαρη να κάνει πρώτη το hold και να παίρνει δύο game διαφορά (3-1). Η Ριμπάκινα σε αυτό δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση, καθώς η Καζάκα έβγαλε αρκετά προβλήματα στο πρώτο της σερβίς, κάνοντας παράλληλα αρκετά λάθη.

Όπως στο πρώτο σετ, η τενίστρια που έκανε το 4-2 δέχθηκε την ισοφάριση (4-4). Με το μομέντουμ να είναι με την Ριμπάκινα, η Καζάκα πήρε το 9ο game (5-4) και στο επόμενο game βρέθηκε με δύο match point. Η 28χρονη Ελληνίδα, ωστόσο, πραγματοποίησε εκπληκτικό σερί και έφερε το σετ ξανά στα ίσα (5-5).

Οι δύο αθλήτριες, μετά κόπων και βασάνων, κράτησαν τα υπόλοιπα δύο σερβίς τους και το σετ οδηγήθηκε στο tie-break. Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά, κάνοντας mini break, με την απάντηση να είναι άμεση από την Ριμπάκινα. Τα σερβίς των δύο ήταν ασταθή με τα mini breaks να είναι πολλά. Βέβαια, η Σάκκαρη ήταν αυτή που στο κρίσιμο σημείο και με το σκορ στο 4-4 έκανε 3-0 σερί και έκλεισε το σετ με 7-6(4), στέλνοντας τον προημιτελικό σε τρίτο σετ.

Ακόμη δύο σβησμένα match points, αλλά η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε

Μετά την ισοφάριση στα σετ από την Σάκκαρη, η αναμέτρηση και συνάμα η υπόθεση πρόκριση στην τετράδα κρίθηκε στο decider σετ. Οι δύο τενίστριες ήταν αρκετά προσεκτικές, κάτι που έγινε αντιληπτό από τα πρώτα games. Αμφότερες περίμεναν καρτερικά το λάθος, έχοντας σταθερά χτυπήματα χωρίς πολλά ρίσκα.

Στο 7ο game η Ριμπάκινα βρήκε πολύ καλά χτυπήματα και βρέθηκε σε τριπλό break point. Η Μαρία Σάκκαρη στάθηκε στο ύψος της και με τρεις σερί πόντους... έσβησε τα τρία break points της Καζάκας, κάτι όμως που δεν μπόρεσε να κάνει στο τέταρτο break point της 24χρονης τενίστριας.

Η Σάκκαρη κράτησε με εκπληκτικό τρόπο το service game της, σώζωντας δύο ακόμη match points της Ριμπάκινα και στο 10ο game έψαξε το break για να φέρει και πάλι το σετ στα ίσα. Η 24χρονη Καζάκα δεν έκανε λάθος με τις μπάλες στα χέρια και έκλεισε το σετ, πανηγυρίζοντας τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά. Στα ημιτελικά η Ριμπάκινα θ' αντιμετωπίσει την Βικτόρια Αζαρένκα, η οποία νωρίτερα επικράτησε της Γιούλια Πουτιντσέβα.