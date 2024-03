Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας του Miami Open Unites, o Στέφανος Τσιτσιπάς προσέφερε στην τοπική κοινότητα βοηθώντας στην ανακαίνιση κτηρίων.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Μαϊάμι, καθώς θα συμμετάσχει στο Miami Open τις προσεχείς ημέρες. Στο πλαίσιο του αμερικανικού τουρνουά, ο Έλληνας μέσω του Miami Open Unites βοήθησε την τοπική κοινότητα με την ανακαίνιση κτηρίων.

«Μου αρέσει να βοηθάω ανθρώπους και να κάνω το καλύτερο που μπορώ γι' αυτόν τον πλανήτη. Σήμερα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα να έρθω εδώ και να κάνω κάτι διαφορετικό απ' ό,τι έχω συνηθίσει. Ήταν ανανεωτικό, νιώθω ότι εξαγνίζει την ψυχή μου.

Πέρασα πολύ καλά με τους συναδέλφους, αυτή η εμπειρία μας φέρνει πιο κοντά, για τον ίδιο σκοπό, να βοηθήσουμε την τοπική κοινότητα».

Για τον στόχο του στο αμερικανικό τουρνουά:

«Ελπίζω να ολοκληρώσω αυτό το τουρνουά όπως έκανα και σήμερα μ' αυτό το σπίτι, να έχω τα ίδια συναισθήματα για το τένις μου και να νιώσω δημιουργικός στο court, που είναι ο τελικός στόχος μου».

Greek Tennis Superstar Stefanos Tsitsipas spoke to CBS News in Miami Gardens, Florida today. Stef is a great spokesperson for the @MiamiOpen Tennis Tournament & its great #MiamiOpenUnites initiative, a wonderful volunteering opportunity for tennis athletes to give back to the… pic.twitter.com/9XP0qNKTkw