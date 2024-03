H Ναβάρο πέταξε εκτός την Σαμπαλένκα και περιμένει Σάκκαρη ή Παρί!

Η Εμμα Ναβάρο έκανε την έκπληξη και άφησε εκτός συνέχειας στο Ιντιαν Γουέλς την Αρίνα Σαμπαλένκα.

«Βόμβα» στο ταμπλό των γυναικών στο Ιντιαν Γουέλς, καθώς η Εμμα Ναβάρο απέκλεισε την Αρίνα Σαμπαλένκα και θα περιμένει στα προημιτελικά είτε την Σάκκαρη, είτε την Παρί!

Η Αμερικανίδα επικράτησε με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-2) και σημείωσε μία από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας της.

Have a day Emma



Emma Navarro secures the biggest win of her career! She defeats No.2 seed Sabalenka on home soil 6-3, 3-6, 6-2! #TennisParadise pic.twitter.com/8loGxiNcEE