Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε από 0-1 και κέρδισε με 2-1 σετ (5-7, 6-4, 6-0) την Ντιάνα Σνάιντερ, για να περάσει στον τρίτο γύρο του Ιντιαν Γουέλς, στο ντεμπούτο της με τον Ντέιβιντ Γουίτ για προπονητή.

Η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο της αγώνα με τον Ντέιβιντ Γουίτ για προπονητή, πήρε μία πάρα πολύ δύσκολη, αλλά εντυπωσιακή πρόκριση, επί της Ντιάνα Σνάιντερ στο Ιντιαν Γουέλς.

Παίζοντας χωρίς ρυθμό στο πρώτο σετ, το έχασε με 7-5, αλλά κατέκτησε τα άλλα δύο με 6-4, 6-0 (σε δύο ώρες και 16 λεπτά) και στην επόμενη φάση θα παίξει κόντρα στην Καρολίν Γκαρσία. Και στην πρώτη τους αναμέτρηση, πέρυσι στη Μελβούρνη, η Σάκκαρη είχε κερδίσει με ανατροπή...

SAKK-Attack is back @mariasakkari fights her way into the next round after defeating Shnaider 5-7, 6-4, 6-0. #TennisParadise pic.twitter.com/0xeI9dk1AU