H Καλίνσκαγια έκανε τη ζημιά στην Γκοφ στο Ντουμπάι

Η Αννα Καλίνσκαγια με ανατροπή νίκησε την Κόκο Γκοφ με 2-1 και έκλεισε ραντεβού με την Ίγκα Σβιόντεκ στα ημιτελικά στο Ντουμπάι.

Η Άννα Καλίνσκαγια «χάλασε» έναν ημιτελικό ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ και την Ίγκα Σβιόντεκ στο 100άρι τουρνουά στο Ντουμπάι.

Η 25χρονη Ρωσίδα, προερχόμενη από τα προκριματικά, είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει τη Σβιόντεκ, μετά τη νίκη της επί της Γκοφ με 2-6, 6-4, 6-2 στον τελευταίο προημιτελικό.

From qualifying to the semifinals



Anna Kalinskaya stuns No.3 seed Gauff 2-6, 6-4, 6-2 and will face world No.1 Swiatek for a place in the Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/lCwkOj8D3F