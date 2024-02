Η Ιγκα Σβιόντεκ συνεχίζει απτόητη την πορεία της στο Ντουμπάι, η Τζασμίν Παολίνι είδε την Ελενα Ριμπάκινα να αποχωρεί από το τουρνουά και στα ημιτελικά να αντιμετωπίζει τη Σοράνα Κιρστέα, που πέτυχε μια τεράστια ανατροπή.

Η Ίγκα Σβιόντεκ συνεχίζει απτόητη την πορεία της στο 1000άρι τουρνουά στο Ντουμπάι. Η 22χρονη Πολωνή, Νο.1 στον κόσμο, νίκησε νε άνεση και την Κινγουέν Ζενγκ (φιναλίστ στο Australian Open) με 6-3, 6-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Παρασκευής (23/2), όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ και την Άννα Καλίνσκαγια.

Jazda @iga_swiatek defeats Zheng 6-3, 6-2 for her 7th consecutive win in the Middle East!#DDFTennis pic.twitter.com/gG4CT2wh9F