Στον πρώτο της αγώνα μετά τον τίτλο στο Australian Open, η Αρίνα Σαμπαλένκα αποκλείστηκε από την Ντόνα Βέκιτς στο Ντουμπάι.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έπαιξε σήμερα στο Ντουμπάι, στον πρώτο της αγώνα μετά τον τίτλο στη Μελβούρνη και τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά…

Η Ντόνα Βέκιτς έκανε την ανατροπή και με 6-7 (5), 6-3 και 6-0 (!) άφησε εκτός τρίτου γύρο το Νο2 του κόσμου!

Donna 'nother LEVEL @DonnaVekic comes from behind to upset Australian Open champion Sabalenka in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/yWckODos2B