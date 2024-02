Η Ριμπάκινα τον τίτλο στο Άμπου Ντάμπι

Η Ελενα Ριμπάκινα νικώντας την Ντάρια Κασάτκινα με 2-0 σετ, κατέκτησε τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι.

Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι, επικρατώντας στον τελικό επί της Ντάρια Κασάτκινα με 6-1, 6-4 σε 68 λεπτά.

Η Ριμπάκινα έφθασε στον 2ο τίτλο για το 2024, μετά αυτόν στο Μπρισμπέιν και στον 7ο συνολικά στην καριέρα της. Στο 1ο σετ η 24χρονη Ριμπάκινα πετυχαίνοντας τρία break, το κατέκτησε με 6-1.

Στο 2ο σετ η Ριμπάκινα προηγήθηκε με break στο 2-1 και στο 3-2, αλλά η Κασάτκινα είχε αντίδραση, με το σετ να πηγαίνει στο 4-4. Εκεί η Ριμπάκινα με νέο break προηγήθηκε 5-4 και σερβίροντας κατέκτησε το σετ με 6-4 και μαζί τον τίτλο.

Οι δυο παίκτριες άφησαν το Αμπου Ντάμπι για την Ντόχα και τη συμμετοχή τους στο 1000άρι τουρνουά, που άρχισε την Κυριακή (11/2). Η Κασάτκινα είναι η άτυχη, καθώς χωρίς ικανό χρόνο αποκατάστασης θα αγωνιστεί στον 1ο γύρο με την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα. Αντίθετα, η Ριμπάκινα είναι πιο τυχερή, καθώς έχει περάσει χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο.

Elena Rybakina to Daria Kasatkina after beating her in Abu Dhabi Final:



“I want to congratulate Daria for a great week. Congrats to you and your team. Tough week, especially the last matches. Tomorrow is already the match in Doha. So hopefully we recover, & do well there… &… pic.twitter.com/wvPKSxdujm