Η Ριμπάκινα στο… άψε σβήσε στα ημιτελικά του Αμπου Ντάμπι

Μόλις 64 λεπτά χρειάστηκε η Ελενα Ριμπάκινα για να κερδίσει την Ισπανίδα Κριστίνα Μπούσκα και να προκριθεί στην 4αδα του τουρνουά στο Αμπου Ντάμπι.

Η Ριμπάκινα έκανε την πιο εντυπωσιακή της ίσως εμφάνιση καθώς διέλυσε την Μπούσκα με 6-1, 6-4, σερβίροντας εκπληκτικά σε όλο το ματς.

Είχε 7 άσους και κέρδισε το 85% από τους πόντους που παίχτηκαν στο πρώτο της σερβίς, χάνοντας μόλις πέντε και άλλους επτά στο δεύτερο.

