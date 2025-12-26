Κουλιεράκης: «Για μένα το όνειρο ήταν πάντα ένα: Να παίξω ποδόσφαιρο»

Η Prosport τίμησε τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη διαδρομή, τις αξίες και το μέλλον του ποδοσφαιριστή

Από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ και από εκεί στη Wolfsburg της Γερμανίας, ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ξετύλιξε το κουβάρι της διαδρομής του σε μία εφ’όλης της ύλης live συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η εταιρία που τον εκπροσωπεί, η Prosport, με παρουσιαστές τον Βασίλη Σαμπράκο και τη Λίλα Κουντουριώτη.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αναφέρθηκε στη στήριξη της οικογένειάς του και σε όσα τον διαμόρφωσαν στον ποδοσφαιριστή που είναι σήμερα:

«Το πιο δύσκολο δεν ήταν για μένα. Ήταν για τη μαμά μου. Στα 13–14 να φεύγει ένα παιδί από το σπίτι του για να πάει σε μία άλλη πόλη, δεν είναι εύκολο. Για μένα, όμως, ήταν το όνειρό μου. Δεν είχα δεύτερη σκέψη» προσθέτοντας: «Η μαμά μου είναι πάντα το πρώτο μου τηλεφώνημα. Ο χαρακτήρας μου όμως, και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής, έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό από τον πατέρα μου».

«Δεν είχα όνειρο να παίξω σε συγκεκριμένη θέση. Είχα όνειρο να παίξω ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό έκανα και κάνω ό,τι χρειάζεται»

«Στον ΠΑΟΚ μαθαίνεις από μικρός ότι δεν υπάρχει “δεν πειράζει”. Μαθαίνεις να αντέχεις την πίεση, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να σταθείς στην πρώτη ομάδα» συνέχισε.

Μιλώντας για τα λάθη και τη διαχείρισή τους, ο Κωνσταντίνος ανέφερε: «Το λάθος είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος. Αν σε πάρει από κάτω, θα κάνεις κι άλλα λάθη. Πρέπει να συνεχίσεις»

Αναφερόμενος στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στη Wolfsburg, εξήγησε ότι το βασικό του κριτήριο ήταν το περιβάλλον εξέλιξης:

«Διάλεξα το περιβάλλον που θα με βοηθήσει να δουλέψω και να εξελιχθώ. Είναι ένα μέρος που σου επιτρέπει να συγκεντρώνεσαι μόνο στο ποδόσφαιρο»

Παράλληλα, μίλησε με υπερηφάνεια για την Εθνική ομάδα και τους συμπαίκτες του, εκφράζοντας την πίστη του για την πορεία της στο μέλλον.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς ο οποίος ανέφερε:

«Ο αθλητισμός και η ανάπτυξή του είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Αφορά την υγεία, τις αξίες που περνάμε στα νέα παιδιά, την οικονομική ανάπτυξη και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.Αθλητές όπως ο Κωνσταντίνος, που αγωνίζονται στο εξωτερικό, λειτουργούν ως πρεσβευτές της Ελλάδας και αποτελούν παραδείγματα που εμπνέουν τη νέα γενιά. Το μέλλον της Εθνικής ομάδας περνά και μέσα από τέτοιες περιπτώσεις».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, κ. Μάκης Γκαγκάτσης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θυμάμαι καλά τον Κωνσταντίνο. Από την αρχή είδα ένα παιδί με ήθος, συστολή αλλά και ωριμότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά, με τη σωστή καθοδήγηση και τη δική του θέληση, μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Η πρώτη του μεταγραφή σε ένα απαιτητικό και υψηλού επιπέδου πρωτάθλημα είναι μόνο η αρχή. Πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει ακόμη πιο ψηλά και του αξίζει. Του εύχομαι υγεία, ώστε να συνεχίσει να εξελίσσεται, να τιμά τις ομάδες του και να υπηρετεί με υπερηφάνεια την Εθνική ομάδα, το μέλλον της οποίας περνά μέσα και από εκείνον»

Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα ο Γενικός Δ/ντης Ακαδημιών του ΠΑΟΚ Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος αναφέρθηκε στη συνέπεια, την πειθαρχία και την ψυχική ανθεκτικότητα του Κουλιεράκη. «Η πορεία του Κωνσταντίνου δεν είναι αποτέλεσμα μόνο ταλέντου. Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, πειθαρχίας και καθημερινής δουλειάς. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε ωριμότητα και ψυχική ανθεκτικότητα, στοιχεία που του επέτρεψαν να αντέξει τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού και να εξελιχθεί σταθερά».

Για τον Κωνσταντίνο μίλησαν επίσης ο Χρήστος Καρυπίδης, Technical Director του PAOK F.C., ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας, συμπαίκτης του στην Εθνική Ελλάδας, ο Lovro Majer, συμπαίκτης του στη VfL Wolfsburg, ο Sebastian Schindzielorz, πρώην Technical Director της VfL Wolfsburg, και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, Head Coach του PAOK F.C. ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Κούλιε, είμαι ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους γιατί σε γνώρισα και μπόρεσα να δουλέψω μαζί σου. Eίμαι πολύ περήφανος βλέποντας πόσο όλο και πιο δυνατός γίνεσαι. Είσαι ένας παίκτης πολύ σπάνιος για αυτήν την εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένας παίκτης που δίνει τα πάντα για τους συμπαίκτες του, δίνει τα πάντα για την ομάδα. Ένας παίκτης με ισχυρή θέληση να μαθαίνει σε κάθε στιγμή της καριέρας του. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Σου εύχομαι να είσαι ο πιο ευτυχισμένος και να γίνεις ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές στην ελληνική ιστορία του ποδοσφαίρου».

Η εκδήλωση είχε, όμως, και κάποιες ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, όταν η μητέρα του Κωνσταντίνου, Κασσιανή, μοιράστηκε ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, μιλώντας για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία και για τη διαδρομή ενός παιδιού που κυνηγούσε με συνέπεια το όνειρό του. Συγκινητική ήταν και η παρέμβαση του πατέρα του, ο οποίος αναφέρθηκε στη στήριξη της οικογένειας και στις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε ο Κωνσταντίνος.

Στο τέλος της βραδιάς, τον λόγο πήρε ο youtuber Αιμίλιος Οικονομίδης, ο οποίος έβαλε τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη σε ένα challenge, παίζοντας μαζί του ένα παιχνίδι γνώσεων. Του έκανε τέσσερις ποδοσφαιρικές ερωτήσεις και ο Κωνσταντίνος απάντησε σωστά και στις τέσσερις, σε μια στιγμή που έδωσε διαφορετικό ρυθμό στη βραδιά, η οποία έκλεισε με το κοινό να θέτει τις δικές του ερωτήσεις στον Κωνσταντίνο.

Ο Founder & CEO της Prosport Πασχάλης Τουντούρης ανέφερε:

«Με τον Κωνσταντίνο δεν μας συνδέει απλώς μια επαγγελματική συνεργασία, αλλά μια κοινή πορεία που χτίζεται καθημερινά, βήμα-βήμα, με εμπιστοσύνη, υπομονή και πολλή δουλειά. Από τα πρώτα του χρόνια μέχρι σήμερα, αυτό που τον ξεχώριζε δεν ήταν μόνο το ταλέντο του, αλλά ο χαρακτήρας του, η ωριμότητά του και η διαρκής διάθεσή του να εξελίσσεται, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος. Για εμάς στην Prosport, η διαδρομή του Κωνσταντίνου είναι παράδειγμα του πώς πρέπει να χτίζεται μια σύγχρονη ποδοσφαιρική καριέρα: με ήθος, σκληρή δουλειά και σταθερή προσήλωση στο στόχο. Αυτή η πορεία συνεχίζεται με κοινό στόχο τη διαρκή εξέλιξή του. Γι’ αυτό και είμαστε υπερήφανοι που τη διανύουμε μαζί».

