Η Μαρία Σάκκαρη ήταν απογοητευτική απέναντι στη Σοράνα Κιρστέα, ηττήθηκε με 6-2, 6-1 και αποκλείστηκε στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά στο Αμπου Ντάμπι.

Η παρουσία για τη Μαρία Σάκκαρη στο 500άρι τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι ήταν ιδιαίτερα σύντομη και συνάμα απογοητευτική, ήττα από τη Ρουμάνα, Σοράνα Κιρστέα με 6-2, 6-1 και μαζί ο αποκλεισμός από τη φάση των «16».

Η Σάκκαρη παρουσιάστηκε χωρίς φρεσκάδα στο παιχνίδι της, χωρίς ψυχολογία, έκανε πολλά λάθη (είχε έξι διπλά λάθη), «πέταξε» έξι ευκαιρίες για break, δίνοντας συνέχεια στις κακές εμφανίσεις της.

Στην αντίπερα όχθη η 33χρονη Ρουμάνα ήταν ουσιαστική εκεί που χρειάστηκε, κυριάρχησε και έφθασε στην 3 νίκη καριέρας επί της Σάκκαρη σε τέσσερα παιχνίδια, πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε.

20th Top 10 win of her career @sorana_cirstea is all smiles as she knocks out the No.3 seed Sakkari!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/zOIkkIAUty