Η Ριμπάκινα… προσγειώθηκε απότομα στην Αδελαϊδα

Η Εκατερίνα Αλεξάντροβα σταμάτησε το σερί της Ελενα Ριμπάκινα και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Αδελαϊδας.

Μετά το 6-0 και το 11-0 στα σετ, η Ελενα Ριμπάκινα γνώρισε την πρώτη της ήττα για φέτος.

Ηττα που ήρθε μάλιστα και εύκολα, αφού η Εκατερίνα Αλεξάντροβα την κέρδισε με 6-3, 6-3 και της έβαλε έναν καλό προβληματισμό εν όψει Austrlalian Open.

An upset in Adelaide!



Ekaterina Alexandrova deals top seed Rybakina her first loss of the season to advance to the semifinals #AdelaideTennis pic.twitter.com/keKqOgwJ4u