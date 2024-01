Η Ελενα Ριμπάκινα πήρε την ευκολότερη νίκη της ημέρας στην Αδελαϊδα, την ώρα που Πεγκούλα, Οσταπένκο και Κασάτκινα, χρειάστηκαν τρία σετ.

Μετά τον τίτλο στο Μπρισμπέιν, η Ελενα Ριμπάκινα συνεχίζει το εντυπωσιακό της σερί και στην Αδελαϊδα.

Η τενίστρια από το Καζακστάν επικράτησε της Κριστίνα Μπούσκα με 6-3, 7-5 και επέκτεινε το φετινό της σερί στο 6-0, με το εντυπωσιακό 11-0 στα σετ (ένα ματς το κέρδισε με 1-0 και απόσυρση αντιπάλου στο Μπρισμπέιν).

SUPER Elena Rybakina



Relentless power followed by an insane angle!#AdelaideTennis pic.twitter.com/uHYU0rDFyC