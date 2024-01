O Αλκαράθ ηττήθηκε σε φιλικό με τον ντε Μινόρ

Σε ένα φιλικό… σόου, ο Κάρλος Αλκαράθ έχασε με 2-1 σετ από τον φορμαρισμένο Αλεξ ντε Μινόρ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ επέστρεψε με έναν ωραίο αγώνα στη Μελβούρνη, έστω και φιλικού χαρακτήρα.

Ο Αλεξ ντε Μινόρ, μετά την… επίσημη νίκη επί του Τζόκοβιτς, κέρδισε σήμερα και το Νο2 του κόσμου, δείχνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση εν όψει Australian Open.

Κέρδισε το πρώτο σετ με 6-4, έχασε με 7-5 το δεύτερο, ενώ το τρίτο έγινε στη μορφή super tie break, το οποίο και πήρε με 10-3, με έναν εντυπωσιακό πόντο στο φινάλε.

A high quality tune-up for two of the game's brightest young talents.@alexdeminaur defeats @carlosalcaraz 6-4 5-7 [10-3] in their exhibition match-up.



More of this please and thank-you!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/RfGj7RXSAR