H Οσταπένκο έχασε από το Νο569 του κόσμου!

Η Νοτιοκορεάτισσα Νταεγιόν Μπακ κέρδισε την Γιέλενα Οσταπένκο στη Σεούλ, στην πρώτη νίκη της καριέρας της στο Tour.

Μία 21χρονη τενίστρια από τη Νότια Κορέα, πέτυχε την πρώτη νίκη στην καριέρα της στο Tour και αυτή ήρθε σε τενίστρια του… Top20!

Η Νταεγιόν Μπακ, Νο569 στον κόσμο αντιμετώπισε την Γιέλενα Οσταπένκο, No13. Βρέθηκε να χάνει με 5-2 στο τρίτο σετ και να έχει match point η Λετονή, όμως με έναν… μαγικό τρόπο κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει την πρώτη της νίκη στο Tour, απέναντι σε… κάτοχο grand slam που πριν δύο εβδομάδες είχε κερδίσει μάλιστα την Σβιόντεκ.

Da-yeon Back immediately started bowing after getting the biggest win of her life over Ostapenko.



