Η Σαμσόνοβα απέκλεισε την Οσταπένκο, εκλεισε η 8αδα για το WTA Finals

Η Λουντμίλα Σαμσόνοβα επικράτησε εύκολα της Γιέλενα Οσταπένκο με 6-3, 6-2 και πέταξε εκτός Κανκούν την Λετονή.

Η Οσταπένκο συνέχισε να δείχνει αυτό το αλλοπρόσαλλο πρόσωπο που κερδίζει τοπ τενίστριες, αλλά χάνει από παίκτριες που είναι στα μέτρα της.

Σήμερα έχασε μέσα σε μία ώρα και έξι λεπτά κι έτσι έσβησαν οι όποιες ελπίδες είχε για πρόκριση στο WTA Finals, καθώς έπρεπε να πάρει τίτλο στο Πεκίνο για να ελπίζει.

What a performance!



Liudmila Samsonova puts on a great display to beat Jelena Ostapenko 6-3, 6-2 and reach the semifinals of the China Open.



91% first serves won, 18 winners to just 11 unforced errors. pic.twitter.com/bUkgVFMriF