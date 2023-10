Σαρωτική Σβιόντεκ, πέρασε η Οσταπένκο την Πεγκούλα

Η Ιγκα Σβιόντεκ χρειάστηκε μόλις 65 λεπτά για να πάρει την πρόκριση απέναντι στην συμπατριώτισσά της, Μάγκντα Λινέτ, την οποία συνέτριψε με 6-1, 6-1.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης δεν αντιμετώπισε ούτε ένα break point στο ματς, την ώρα που είχε αξιοποιήσει η ίδια τα πέντε από τα επτά δικά της.

Εκανε το καλύτερό της παιχνίδι και πέρασε εύκολα στα προημιτελικά εκεί όπου μεθαύριο θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καρολίν Γκαρσία και Ανχελίνα Καλίνινα, οι οποίες αγωνίζονται αύριο.

Νωρίτερα, η Γιέλενα Οσταπένκο διέλυσε την Τζέσικα Πεγκούλα. Επικράτησε με 6-4, 6-2 και διατήρησε τις ελάχιστες (μόνο μαθηματικές) ελπίδες της για το WTA Finals, καθώς χρειάζεται δύο τίτλους για να πετύχει αυτόν τον άθλο.

Την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα, η οποία κέρδισε σε τρία σετ την Μάρτα Κόστιουκ (6-4, 6-7 (4), 7-5) σε ματς που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες.

Στα προημιτελικά πέρασε και η Ελενα Ριμπάκινα που ζορίστηκε αρκετά απέναντι στην 16χρονη Μίρα Αντρέεβα. Εχασε με 6-2 το πρώτο σετ και πήρε με 6-4 το δεύτερο, για να επικρατήσει πιο άνετα στο τρίτο με 6-1 και να κλείσει θέση στην 8αδα όπου μεθαύριο θα παίξει είτε με την Αρίνα Σαμπαλένκα, σε ένα ματς που θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είτε με την Ιταλίδα Παολίνι.

