Σάκκαρη: «Οταν είμαι χαρούμενη στο γήπεδο, παίζω καλά»

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη μετά την άνετη επικράτησή της επί της Καρολίν Γκαρσία.

Η… ασταμάτητη Μαρία Σάκκαρη δεν σταματούσε να χαμογελά μετά το τέλος του αγώνα με την Καρολίν Γκαρσία.

Την κέρδισε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα και τρίτη συνολικά φέτος, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι πως η Σάκκαρη έφτασε για πρώτη φορά τις 7 σερί νίκες και μάλιστα με ρεκόρ 14-0 στα σετ! Λογικό να πάει να κάνει δηλώσεις με το χαμόγελο στα χείλη.

«Το να είμαι χαρούμενη μέσα στο γήπεδο, με κάνει να παίζω καλά. Χαμογελάω, διασκεδάζω. Υπάρχει μία μεγάλη διαδικασία πίσω από όλο αυτό. Απλά αισθάνομαι πως όσο πιο ευτυχισμένη νιώθω όταν είμαι μέσα στο γήπεδο και όσο περισσότερο χαμογελάω στον αγώνα, παίζω και καλύτερα» είπε η Σάκκαρη που αύριο στις 07:30 έχει μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα.

