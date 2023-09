Η Μαρία Σάκκαρη με φανέλα Μεξικού εμφανίστηκε άκρως συγκινημένη στην απονομή και αφιέρωσε τον τίτλο στον παππού της που απεβίωσε πέρυσι.

Η Μαρία Σάκκαρη έτοιμη να βουρκώσει στην απονομή, εμφανίστηκε με την αγαπημένη της φανέλα του Μεξικού για να παραλάβει το τρόπαιο. Οταν το πήρε δεν έκρυψε πόσα σημαίνει γι' αυτήν αυτός ο τίτλος.

«Εχω τόσα να πω. Κατ αρχάς συγχαρητήρια στην Καρολάιν γιατί έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσει ως εδώ. Το γνωρίζω γιατί έχω δει την δουλειά της. Είχα πει πέρυσι για τους διοργανωτές ότι κάνετε τρομερή δουλειά εδώ. Είμαι χαρούμενη που είμαι μέρος αυτού του πρότζεκτ εδώ. Θα το ξαναπώ, εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μου. Σας ευχαριστώ» είπε αρχικά φανερά συγκινημένη, με το κοινό να φωνάζει το όνομά της.

Maria Sakkari after winning Guadalajara:



“I’m so happy to be a part of this group of people, to be here every year, to celebrate with you guys. With all of you. This is my 2nd home. Thank you so much.”



Crowd chants *Maria! Maria!* pic.twitter.com/b2AsNBDDJX September 24, 2023

«Γκάμπι (Σαμπατίνι) έχεις παίξει με την μητέρα μου και χαίρομαι που σε είχαμε εδώ» είπε για την σπουδαία Σαμπατίνι και ευχαρίστησε χορηγούς και διοργανωτές.

Maria Sakkari to Gabriela Sabatini after winning Guadalajara:



“Gabi, thank you for being here today. I know you played with my mom. I know you were a lot better than her. She admires you a lot. She always spoke very highly about you. You’re a person we looked up to..” pic.twitter.com/oxmn8cMJJu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2023

«Πάνω από 4 χρόνια περίμενα για έναν δεύτερο τίτλο. Ημουν Τοπ5 παίκτρια χωρίς τίτλο και ήταν σκληρό για μένα. Χαίρομαι που τα κατάφερα εδώ. Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ξέρω τους έκανα περήφανους.Αφιερωμένος ο τίτλος στον παππού μου που πέθανε πέρυσι και στην γιαγιά μου που βλέπει από το σπίτι. Ραντεβού του χρόνου» είπε καταλήγοντας η Σάκκαρη.

Maria Sakkari dedicates 1st WTA 1000 title in Guadalajara to her grandpa who passed away:



“I want to thank my family. I really wish they were here with me. I want to dedicate this trophy to my grandfather who passed away last year, & my grandma who is home watching.” pic.twitter.com/kY3o22duHB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2023

«Είμαι πολύ περήφανη για την δουλειά που έκανα αυτή την εβδομάδα εδώ. Φέρνει καρπούς και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Μέρα με την μέρα βελτιώνομαι. Το άξιζε η Μαρία και συγχαρητήρια. Είναι μόνο η αρχή για μένα» είπε η Αμερικανίδα από την πλευρά της.