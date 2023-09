Ο πόντος που χάρισε στην Σάκκαρη τον τίτλο στη Γουαδαλαχάρα (vid)

Δείτε τον πόντο που χάρισε τον τίτλο στην Μαρία Σάκκαρη, στον τελικό της Γουαδαλαχάρα.

Η Μαρία Σάκκαρη μετά από πολύ κόπο κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου της 1000αριου τουρνουά και δεύτερου συνολικά στην καριέρα της.

Μέσα στην Γουαδαλαχάρα κατάφερε να σπάσει μια «κατάρα» τεσσάρων ετών και χωρίς να χάσει σετ σε όλη την διοργάνωση, πήρε το τρόπαιο μέσα σε δάκρυα χαράς.

Για να φτάσει εκεί ίδρωσε αρκετά κόντρα στην Αμερικανίδα Ντολχάιντ, αλλά τα κατάφερε.

Στο 5-3 και στο σερβίς της αντιπάλου της, έβγαλε μία εξαιρετική επιστροφή και η Ντολχάιντ δοκίμασε ένα βολέ στη διαγώνιο, αλλά ήταν πολύ άστοχο. Η Μαρία... σωριάστηκε στο έδαφος και ξέσπασε σε κλάματα, για την ιστορική επιτυχία της.

Δείτε τον πόντο που έκρινε τον τίτλο:

This one's yours, Maria @mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA