Σάκκαρη: «Κάθε μέρα γίνομαι και καλύτερη» (vid)

Οι δηλώσεις της χαμογελαστής Μαρίας Σάκκαρη στο γήπεδο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Αράνγκο.

Με το χαμόγελο στα χείλη μετά από άλλη μία νίκη χωρίς απώλειες, η Μαρία Σάκκαρη έκανε τις πρώτες της δηλώσεις.

Η Ελληνίδα τενίστρια εμφανίστηκε με μία φανέλα της Εθνικής Μεξικού, κάτι που κάνει πάντα στην Γουαδαλαχάρα μετά το τέλος ενός αγώνα για τις δηλώσεις της.

«Μέρα με τη μέρα μεγαλώνει η αυτοπεποίθησή μου και γίνομαι καλύτερη. Είχε λίγο αέρα σήμερα και ήταν επικίνδυνο, συν ότι δεν ήξερα την αντίπαλό μου. Αυτό κρύβει παγίδες γιατί και αυτή δεν έχει τίποτε να χάσει και παίζει επιθετικά. Επαιξε εξαιρετικά και της αξίζουν συγχαρητήρια» είπε αρχικά η Σάκκαρη, που ρωτήθηκε και για την αντίπαλό της στα ημιτελικά, την Καρολίν Γκαρσία.

«Δύσκολο ματς. Και οι δύο τα τελευταία χρόνια παίζουμε σε υψηλό επίπεδο. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος και παίκτρια. Μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις» σχολίασε.

Maria Sakkari on Caroline Garcia:



“It’s gonna be very tough… We’re very good friends. I really really like her. She’s an amazing girl, above everything. She’s an incredible player..” pic.twitter.com/yVlp3ov126