Η Γκαρσία στα ημιτελικά, περιμένει την Σάκκαρη

Η Καρολίν Γκαρσία επικράτησε σχετικά εύκολα με 2-0 σετ της Βικτόρια Αζαρένκα και πήρε το εισιτήριο για τις «4» στην Γουαδαλαχάρα.

Με 10 άσους στο παιχνίδι, η Καρολίν Γκαρσία για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο, πήρε εισιτήριο σε ημιτελικό διοργάνωσης.

Στο 1000αρι της Γουαδαλαχάρα έπαιξε τα ξημερώματα με την Βικτόρια Αζαρένκα και μετά από μία ώρα και 37 λεπτά, επικράτησε με 6-3, 6-4 για να περάσει στις «4» όπου θα περιμένει την Μαρία Σάκκαρη ή την Αρανγκό.

Flying into the semifinals @CaroGarcia secures her spot in the final four after defeating Azarenka in straight sets. #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/KNGPVLhH7W