Σάκκαρη: Εκανα υποδειγματικό ματς

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη μέσα από το γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα.

Χαρούμενη για την εμφάνισή της κυρίως, εμφανίστηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Κέρδισε με χαρακτηριστική ευκολία την Καμίλα Γκιόργκι μέσα σε 66 λεπτά, κάνοντας ένα παιχνίδι που της δίνει τρομερή αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Στις δηλώσεις της μέσα στο γήπεδο, αποθέωσε για άλλη μια φορά το κοινό που ήταν μαζί της από την αρχή, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι Ελληνες.

«Είναι ωραίο να βλέπω ελληνικές σημαίες. Η Ελλάδα είναι μακριά από εδώ. Δεν ξέρω αν είναι Ελληνες ή απλά με υποστηρίζουν, κάτι που το κάνει ακόμη καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Ολους» είπε στο κοινό.

