Ξέσπασε με πεντάρα η Ρέα κόντρα στις Νέες Ατρομήτου, ενώ ο Οδυσσέας Μοσχάτου τσίμπησε βαθμό στο φινάλε απέναντι στην ΑΕΚ (1-1), στη 16η στροφή του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Οδυσσέα Μοσχάτου για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο ντεμπούτο του Θαλή Θεοδωρίδη στον πάγκο της Ένωσης, ο οποίος ανέλαβε μετά την αποχώρηση του Νίκου Κωτσοβού, οι «κιτρινόμαυρες» ήταν πιο δραστήριες και στο 77’ βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα με τη Τζουτζουράκη, παίρνοντας προβάδισμα. Ωστόσο, οι γηπεδούχες δεν τα παράτησαν και λίγο πριν το φινάλε ισοφάρισαν, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η ΡΕΑ συνέχισε να χαμογελά, περνώντας εύκολα από την έδρα των Νέων Ατρομήτου. Η ρεθυμνιώτικη ομάδα κυριάρχησε από το ξεκίνημα και άνοιξε το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με τη Νιγκίτο. Στο 18’ η ίδια παίκτρια διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας της, ενώ στο 60’ η Μπονίν με όμορφο πλασέ έκανε το 3-0. Η ΡΕΑ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο 78’ πέτυχε και τέταρτο γκολ, πριν η Μαρκούτσα διαμορφώσει το τελικό 5-0 στο 84’.

Η 16η αγωνιστική

• ΠΑΟΚ – ΑΣ Βόλος 2004

• Αγία Παρασκευή – Αχαρναϊκός*

• Νέες Ατρομήτου 2018 – ΡΕΑ (0-5)

• Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΑΕΚ (1-1)

• Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ

• Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

• Τρίκαλα 2011 Θεόνη – Κηφισιά