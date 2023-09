Η Μαρία Σάκκαρη δυσκολεύτηκε μόνο για... μισό σετ, αλλά ξεπέρασε με 6-2, 6-4 το εμπόδιο της Χάντερ και συνεχίζει στην Γουαδαλαχάρα.

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε στην φάση των «16» στο 1000αρι τουρνουά της Γουαδαλαχάρα.

Αν και δυσκολεύτηκε στο δεύτερο σετ, έκαμψε την αντίσταση της Στορμ Χάντερ με 2-0 σετ (6-2, 6-4 σε 1 ώρα και 19 λεπτά) και τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Γκιόργκι στον επόμενο γύρο.

Η Σάκκαρη παρουσίασε βελτίωση στο σερβίς της, κυρίως από ένα δικό της νεκρό διάστημα και όχι από το παιχνίδι της αντιπάλου της, κινδύνεψε να πάει σε τρίτο σετ, αλλά το 2-4 της Χάντερ μετατράπηκε σε 6-4 για την Μαρία, η οποία με μόλις ένα διπλό λάθος (κι αυτό σε ακίνδυνο σημείο του ματς) και 4/5 κερδισμένα break point, συνεχίζει στο Μεξικό όπου πέρυσι είχε φτάσει ως τον τελικό.

Το τέλειο ξεκίνημα έκανε η Σάκκαρη καθώς κράτησε πολύ εύκολα το σερβίς της και έφτασε σε break αμέσως μετά, ασκώντας πίεση στο μπάκχαντ της Χάντερ. Με love game έφτασε στο 3-0, στο πρώτο change του αγώνα με 12-2 πόντους συνολικά.

Η Χάντερ έσβησε break point στη συνέχεια και αντί για 4-0, μείωσε σε 3-1, ανοίγοντας λογαριασμό στο ματς, όμως η Μαρία έφτασε πολύ άνετα στο 4-1. Με σαφή βελτίωση στο σερβίς της, η Χάντερ μείωσε σε 4-2, ενώ από δύο απροσεξίες της Μαρίας έφτασε για πρώτη φορά σε break point στο ματς.

Το σερβίς της Σάκκαρη διόρθωσε τα πράγματα και ήρθε το 5-2, για να ακολουθήσει ένα άνετο break με μηδέν και να κλείσει το πρώτο σετ σε 35 λεπτά.

Η Σάκκαρη σέρβιρε πρώτη στο δεύτερο σετ, αλλά μπήκε νωθρά και έκανε εύκολα λάθη για να δώσει break στην αντίπαλό της. Η Χάντερ υπερασπίστηκε το σερβίς της, αφού η Μαρία δεν βρήκε επιστροφές, ενώ έφτασε μία ανάσα από το 3-0, αλλά το break point που είχε, σβήστηκε με άσο από την Σάκκαρη, που τελικά μείωσε σε 2-1 με έναν ακόμη άσο και έναν winner.

Με άσο η Χάντερ έκανε το 3-1 αν και βρέθηκε πίσω με 0-30, με την Σάκκαρη σε ένα κρίσιμο game για την έκβαση του σετ, να κρατά εύκολα το σερβίς της για να μειώσει σε 3-2.

Maria Sakkari plays an incredible defensive point against Storm Hunter.



Just stop what you’re doing, sit back, & admire the athleticism.



Court coverage isn’t a strong enough word for what this point was.



pic.twitter.com/MeGt5lFklS