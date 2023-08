Η Μαρία Σάκκαρη έφθασε σε ένα σημαντικό ορόσημο, τις 100 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης

Σε ένα σπουδαίο ρεκόρ έφθασε η Μαρία Σάκκαρη, καθώς συμπλήρωσε 100 εβδομάδες συνεχόμενης παρουσίας στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η 28χρονη Ελληνίδα παίκτρια με την ανακοίνωση του ranking της WTA τη Δευτέρα (21/8), παρέμεινε στο No.8, όμως έφθασε σε ένα σημαντικό ορόσημο, την 100ή συνεχόμενη εβδομάδα στο Top 10.

H Σάκκαρη μπήκε για πρώτη φορά σε αυτό στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, έγινε η πρώτη Ελληνίδα παίκτρια που το κατάφερε και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει λείψει ποτέ από τις 10 κορυφαίες παίκτριες στη λίστα της WTA, φθάνοντας και μέχρι το Νο.3 (21 Μαρτίου 2022) για το ρεκόρ καριέρας της.

Από τις παίκτριες που συνθέτουν το Top 10, μόνο η Αρίνα Σαμπαλένκα μετρά μεγαλύτερο σερί (145 εβδομάδες από τις 16 Νοεμβρίου 2020). Είσοδο για πρώτη φορά στο Top 10 πραγματοποίησε η 27χρονη Καρολίνα Μούχοβα.

