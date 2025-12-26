Η Ρεάλ Μαδρίτης σκοπεύει να ζητήσει αποζημίωση για τις πληρωμές της Μπαρτσελόνα στον Νεγκρέιρα, υποστηρίζοντας ότι αλλοίωσαν την ακεραιότητα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης σκοπεύει να διεκδικήσει αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ από την Μπαρτσελόνα για την υποθεση Νεγκρέιρα, όπως έκανε γνωστό η «AS». Η εποχή της… «συνεργασίας» μεταξύ των δύο γιγάντων του ισπανικού ποδοσφαίρου έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Όπως ξεκαθάρισε και ο Φλορεντίνο Πέρεθ, στη Γενική Συνέλευση των Μελών, θα τραβήξουν την υπόθεση μέχρι τέλους προμηνύοντας ότι η Βασίλισσα θα αναζητήσει νομικές κυρώσεις για την αιώνια αντίπαλό της.

Αφορμή είναι οι πληρωμές της Μπαρτσελόνα στον Νεγκρέιρα (πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας), ύψους 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που η Ρεάλ ζητά να διερευνηθεί πλήρως για να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για αθέμιτη επιρροή και χειραγώγηση των αποτελεσμάτων μεταξύ 2001 και 2018.

Οι δικηγόροι των Μαδριλένων έχουν καταθέσει αίτημα για λεπτομερείς ελέγχους, εκθέσεις και τιμολόγια από το 2010 έως το 2021, συνολικά 625 έγγραφα που αφορούν εταιρείες συνδεδεμένες με τον Νεγκρέιρα.

Η Ρεάλ επιμένει ότι η ταυτότητα του ισπανικού ποδοσφαίρου και η ίδια η ακεραιότητα των αγώνων «χειραγωγήθηκαν» με αποφάσεις που δεν εξηγούνται από πουθενά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το να επηρεαστεί η ακεραιότητα του ισπανικού πρωταθλήματος και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η Βασίλισσα προτίθεται να ζητήσει τις αντίστοιχες αποζημιώσεις.