Η Ντανιέλ Κόλινς πρώτη αντίπαλος για τη Σάκκαρη στο Μόντρεαλ

Η Ντανιέλ Κόλινς, περσινή φιναλίστ στο Αυστραλιανό Όπεν, θα είναι η πρώτη αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στο Masters του Μόντρελ.

Η Ντανιέλ Κόλινς είναι η πρώτη αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στο Masters του Μόντρεαλ.

Η 29χρονη Αμερικανίδα, προερχόμενη από τα προκριματικά, νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία την ιδιαίτερα φορμαρισμένη τις τελευταίες εβδομάδες Ελίνα Σβιτόλινα με 6-2, 6-2 και προκρίθηκε στη φάση των «32», όπου περιμένει η Σάκκαρη.

Producing the goods



Danielle Collins closes out the game with a fabulous winner!#NBO23 pic.twitter.com/ogI6T8oEmh