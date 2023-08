Με ποιον τρόπο οι διοργανωτές απέφυγαν άσχημες καταστάσεις στον αγώνα της Σβιτόλινα με την Αζαρένκα στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον.

Πριν από τρεις εβδομάδες στο παιχνίδι της Ελίνα Σβιτόλινα με τη Βικτόρια Αζαρένκα για τη φάση των «16» στο Wimbledon, είχε γίνει ο κακός χαμός.

Η Λευκορωσίδα, Βικτόρια Αζαρένκα είχε προχωρήσει σε χειρονομία προς τον κόσμο που την αποδοκίμαζε, αποχωρώντας μετά το τέλος του αγώνα κι ενώ δεν υπήρχε χειραψία με την Ουκρανή, που έτσι και αλλιώς έχει γνωστοποιήσει την απόφασή της εδώ και αρκετό καιρό να μη δίνει το χέρι της σε παίκτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στο 500άρι τουρνουά στην Ουάσινγκτον, με τη Σβιτόλινα να νικά και πάλι την Αζαρένκα, αυτή τη φορά με 7-6(2), 6-4 και να περνά στη φάση των «16».

Οι διοργανωτές, έχοντας το προηγούμενο, πριν από τον αγώνα μέσα από μήνυμα στον ηλεκτρονικό πίνακα ενημέρωσαν τους φιλάθλους πως δεν θα υπάρξει χειραψία ανάμεσα στις παίκτριες.

«Στο τέλος του αγώνα δεν θα υπάρξει χειραψία μεταξύ των παικτών. Εκτιμούμε τον σεβασμό σας και για τις δύο αθλήτριες κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα και για την κατανόηση αυτών των περίπλοκων περιστάσεων» αναφερόταν σε αυτό.

Και έτσι συνέβη με τις Αζαρένκα και Σβιτόλινα κατευθύνθηκαν αμέσως προς τη θέση του διαιτητή για να τον χαιρετήσουν και μετά προς τους πάγκους τους, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα.

